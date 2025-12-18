В Дубне создали новых кукол для новогодней сказки в театре «Поветруля»

Почти двадцать уникальных кукол подготовили в театре куклы, актера и маски «Поветруля» в Дубне для премьеры новогодней сказки «По щучьему велению», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В театре куклы, актера и маски «Поветруля» в Дубне завершили создание почти двух десятков новых кукол для новогоднего спектакля. Персонажи, среди которых волшебница Щука, Емеля, самоходная печка, царь и царевна, готовятся к первому выходу на сцену.

Режиссер театра Яна Арзамасцева отметила, что процесс создания кукол начался еще летом и требует творческого подхода не только от художников, но и от артистов. Каждый участник вкладывает в персонажа характер, продумывает движения и голос. «Каждая кукла должна родиться, как ребенок. Для этого очень важна любовь. Наши артисты любят своих героев, и это главное», — пояснила Арзамасцева.

Премьера спектакля «По щучьему велению» состоится 29 декабря в ДК «Октябрь» по адресу: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1. Представления также пройдут 2, 3 и 4 января. Спектакль расскажет о том, как доброта и находчивость помогают преодолеть трудности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.