В Подмосковье школьники посетили рок-концерт в рамках урока «Разговоры о важном»

В Московском областном физико-математическом лицее имени академика Кадышевского 16 февраля прошел необычный урок «Разговоры о важном» в формате рок-концерта с участием группы Atrum Navis, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протоиерей Александр Горбунов вместе с семьей и коллегами реализует в школах Дубны проект, в рамках которого исполняет патриотические рок-песни с философским смыслом. В состав группы Atrum Navis входят сам отец Александр, его супруга Наталья, сын Кирилл, отец Борис Мошкин и барабанщица Лада. Коллектив выступает не ради развлечения, а чтобы побудить школьников к размышлениям о служении Родине и поиске жизненного пути.

В репертуаре группы есть композиции, посвященные современным событиям, в том числе песня о дубненце-танкисте, участвующем в специальной военной операции. Отец Александр отмечает, что рок-музыка близка молодежи и помогает установить с ней честный диалог. Перед каждой песней он дает краткое вступление, чтобы лучше донести смысл произведения.

После концерта ученики лицея остались пообщаться с музыкантами и сделать совместные фотографии. Ученик Роман Герценбергер поделился, что получил заряд энергии на всю жизнь. Группа Atrum Navis также выступает летом на набережной Дубны в рамках проекта «Улица».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.