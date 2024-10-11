В Дубне пройдет прием предпринимателей 18 октября

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Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных ежедневно осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В следующую пятницу, 18 октября бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Дубна Валерию Чупрову.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: +7 (911) 680-80-38.

Встреча будет проходить с 15:00 до 17:00 по адресу: Дубна, пр-т Боголюбова, 35.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.