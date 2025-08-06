В Дубне приступили к обустройству нового сквера

Во дворе домов на главной улице в Дубне на месте пустыря начали строить новую зону отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже несколько дней во дворе домов № 43, 45 на проспекте Боголюбова в Дубне идут работы. Строители проводят вертикальное планирование и выравнивают территорию. Это первый этап в рамках обустройства нового сквера в Дубне.

С просьбой благоустроить этот пустырь жители уже давно обращались в городскую администрацию. Весной с жильцами встречался глава Дубны и проектировщики. Вместе решили, какие элементы здесь будут установлены.

«Этот сквер участвовал в голосовании по комфортной городской среде, жители выбрали его. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы попали в государственную программу и уже в этом году благоустроим территорию. В понедельник заключили контракт с подрядчиком, и в понедельник же работы стартовали. Сроки сжатые — 2 месяца. Контроль будет ежедневный», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Следующий этап после вертикального планирования — установка бордюров, укладка плитки. Уже осенью работы в Дубне должны быть завершены. По проекту во дворе появится сеть дорожек, скамейки, урны, освещение, беседки, спортивная зона — все для того, чтобы жителям было комфортно проводить здесь время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.