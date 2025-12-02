В Дубне открыли два катка с искусственным льдом для зимнего сезона

В Дубне 2 декабря открыли два катка с искусственным льдом на Молодежной поляне и стадионе «Волна». Глава города Максим Тихомиров поздравил жителей с началом сезона и рассказал о новых возможностях площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день открытия сотни жителей Левобережья пришли на каток, чтобы посмотреть праздничную программу и первыми выйти на лед. Гостями мероприятия стали известные иллюзионисты, братья Сафроновы, которые устроили шоу с лазерной проекцией на льду.

В Институтской части города выступила московская команда «Бременские музыканты. The best show». Артисты объединили катание на коньках с трюками с огнем.

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями обоих районов и вышел на лед, чтобы поздравить их с началом зимнего сезона. Он отметил, что в городе подготовили много украшенных площадок и пообещал новые приятные сюрпризы.

«Сегодня при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы открыли два современных катка. В этом году они стали ещё ярче и удобнее. Здесь могут заниматься не только фигуристы, но и хоккеисты», — подчеркнул Максим Тихомиров.

После торжественных церемоний катки открыли для всех желающих. Жители сразу вышли на лед и признались, что с нетерпением ждали нового сезона.

Катки работают ежедневно в рамках губернаторской программы. Сеансы и прокат оборудования остаются бесплатными. Для гарантированного катания рекомендуется заранее забронировать время через приложение «Мое Подмосковье». В этом году изменились правила проката: вместо СНИЛС теперь требуется водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет или залог в 2000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.