В Дубне начался переезд детской школы искусств в отремонтированное здание

Пианино и рояли с большой осторожностью начали перевозить в отремонтированное здание детской школы искусств в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все 59 фортепиано в ближайшие дни вернутся на свои места в обновленные классы. В течение года они находились во временных помещениях, где проходили занятия музыкального отделения. Теперь капитальный ремонт закончен. В здании обновлены все помещения — концертный зал, 26 классов музыкальной школы и 6 — художественной, кабинеты администрации, заменены на новые окна и все инженерные сети. Внутреннее оснащение — в соответствии с современными требованиями, снаружи особнячок со шпилем сохранил свой классический внешний облик.

«Великолепный подарок на 45-летие моей работы здесь — ремонт в здании родной «музыкалки» — просто замечательно, когда все вокруг новое, современное, красивое и удобное», — поделилась впечатлениями преподаватель по классу домры Дубненской детской школы искусств Галина Дементьева.

В городской детской школе искусств в Дубне работают 4 отделения — музыкальное, художественное, театральное и хореографическое. В них занимаются более 1 000 дубненских детей.

«Для нас этот ремонт — очень важный проект, который удалось реализовать благодаря поддержке губернатора», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

