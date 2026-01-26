В Дубне готовятся к открытию школы креативных индустрий

В Дубне началась подготовка к открытию школы креативных индустрий на базе детской школы искусств. Занятия стартуют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне стартовала подготовка к открытию Школы креативных индустрий в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества» государственной программы РФ «Развитие культуры». На базе Дубненской детской школы искусств организуют два новых направления — «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство».

Сейчас идет подбор педагогов по графическому дизайну, фотосъемке и видеопроизводству. Составлены сметы на закупку современного оборудования и программного обеспечения. Планируется приобрести квадрокоптер, пять цифровых фотоаппаратов, видеокамеру, экшн-камеру, около двадцати планшетов, персональные компьютеры, мониторы, 3D-принтер, лазерный гравировальный станок и другое техническое оснащение.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что капитальный ремонт здания детской школы искусств, проведенный в прошлом году, позволил повысить качество занятий и открыть новые учебные направления.

Занятия в Школе креативных индустрий начнутся 1 сентября 2026 года. Для них выделены несколько отремонтированных аудиторий на третьем этаже школы искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.