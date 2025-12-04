В Дубне 2 декабря прошел мастер-класс по нейросетям для молодежи

Мастер-класс по использованию искусственного интеллекта для молодежи провели 2 декабря в библиотеке семейного чтения в Дубне в рамках Молодежной недели цифровых технологий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие провел Егор Никитин, основатель AiBrain и специалист по внедрению нейросетей. Он рассказал участникам о возможностях искусственного интеллекта и подчеркнул важность грамотного использования нейросетей для развития творческих и интеллектуальных способностей.

«Нейросеть – технически сложный инструмент, который помогает работать, оптимизировать любую творческую и интеллектуальную деятельность в грамотном управлении. Она как музыка. Музыка развивает человека как одно из его творческих проявлений. Но если взять скрипку и пиликать на ней, это будет доставлять неудобства себе, окружающим. Но если научиться играть на ней, будет красиво, мелодично, и будет развивать мышление человека, который играет на скрипке. Здесь то же самое: нейросети развивают, но только при грамотном их применении», — отметил Егор Никитин.

Участники познакомились с российскими нейросетями GigaChat, Кандинский, Шедеврум, а также обсудили китайские аналоги. После теоретической части слушатели перешли к практике: генерировали изображения и тексты с помощью нейросетей.

