В домодедовском парке «Городской лес» появятся новые зоны для пикника

В лесопарке уже приступили к установке трёх беседок для отдыха в зоне у пруда.

Эта территория относится к землям лесного фонда, поэтому прежде всего при обустройстве мест для разведения костра начали с пожарной безопасности — рядом располагается водный объект и отдалены деревья. Также эта локация удобно расположена недалеко от входных групп лесопарка.

Зона отдыха откроется в сентябре и будет доступна для посетителей круглогодично.

Лесопарк «Городской лес» один из домодедовских парков и особенно любим у жителей. Тут есть и детские игровые площади, и кафе, и места для прогулок с четвероногими друзьями. Летом особенно хорошо отдыхать в тени деревьев и любоваться зелёными насаждениями. Также этот лес любят и спортсмены. Летом тут можно встретить много велосипедистов и бегунов.

Новые зоны отдыха отлично впишутся в пространства парка и они точно будут актуальны в любой сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.