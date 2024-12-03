В Домодедово объявлен сбор макулатуры на переработку 10 декабря
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
До 10 декабря жители и гости городского округа Домодедово могут сдать макулатуру на переработку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Можно сдать: газеты и журналы, картон, тетради, книги, картонную и бумажную упаковку.
Что нельзя сдать: обои, ламинированную бумагу или бумагу с пластиковым слоем (проверяется на надрыв — если есть тонкая прозрачная пленка — значит, это мусор), салфетки, туалетную бумагу, лотки от яиц и втулки от туалетной бумаги.
Акция проходит с 3 по 10 декабря с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Советская, д. 10, первый подъезд, второй этаж.
Средства, вырученные за макулатуру, пойдут в приют для бездомных животных «Домашний».
В городском округе Домодедово акция по сбору макулатуры проходит на постоянной основе. Раз в несколько месяцев домодедовцы активно принимают участие, приносят вторсырье и помогают приюту.
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