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В Домодедово объявлен сбор макулатуры на переработку 10 декабря

До 10 декабря жители и гости городского округа Домодедово могут сдать макулатуру на переработку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Можно сдать: газеты и журналы, картон, тетради, книги, картонную и бумажную упаковку.

Что нельзя сдать: обои, ламинированную бумагу или бумагу с пластиковым слоем (проверяется на надрыв — если есть тонкая прозрачная пленка — значит, это мусор), салфетки, туалетную бумагу, лотки от яиц и втулки от туалетной бумаги.

Акция проходит с 3 по 10 декабря с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Советская, д. 10, первый подъезд, второй этаж.

Средства, вырученные за макулатуру, пойдут в приют для бездомных животных «Домашний».

В городском округе Домодедово акция по сбору макулатуры проходит на постоянной основе. Раз в несколько месяцев домодедовцы активно принимают участие, приносят вторсырье и помогают приюту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.