В Домодедове задержали подростка по подозрению в убийстве на почве ревности

В Домодедове задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя. Следователи считают, что мотивом преступления могла быть ревность, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, подозреваемый, находясь в 300 метрах от железнодорожной платформы станции «Ленинская» нанес множество колото-резанных ранений в шею и грудь 21-летнему молодому человеку, которые оказались смертельными. Убийство произошло 16 ноября.

На месте происшествия были обнаружены нож и одежда подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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