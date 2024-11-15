Заколола кинжалом отца: стали известны подробности громкого убийства в Москве

Щербинский суд столицы арестовал 24-летнюю Ангелину П., которой предъявлено обвинение в убийстве родной матери. Друзья и учителя девушки поделились информацией о том, что ее мать воспитывала Гелю одна, без помощи отца и была для нее всем — любила по-настоящему и старалась исполнить все ее желания. Возможно, причиной этого ужасного поступка стали отношения с отцом, именно его кинжалом девушка и нанесла смертельный удар матери, сообщает aif.ru .

Смерть 47-летней Анжелы К. во дворе жилого комплекса «Николин парк» в Новой Москве стала трагическим завершением многолетней семейной истории. Тем не менее многие, кто был знаком с Анжелой и ее дочерью, не могут осознать, что Ангелина действительно могла совершить то преступление, в котором ее обвиняют. Однако, по информации СМИ, момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на территории ЖК. Во время обыска в комнате девушки было обнаружено орудие убийства — кинжал, который ее отец подарил ей незадолго до этого печального события.

Все знакомые обращали внимание на ту удивительную страсть, с которой Анжела заботилась о своей дочери. Она никогда не отказывала ей и стремилась удовлетворить каждое ее желание. Девочка привыкла, что все ее просьбы мгновенно исполнялись, но при этом быстро теряла интерес к занятиям, увлекаясь чем-то новым и тут же переходя к следующему желанию. По словам окружающих, Анжела не переживала, когда ее дочь оставляла увлечения, которые еще недавно занимали ее.

«У Гели была одна боль. Она очень любила отца, но тот был далеко. Они нашли друг друга и стали общаться. Оказалось, что Евгений живет в Казахстане. Геля часто ездила к нему в гости», — отметила одна из знакомых семьи.

Мама позволяла дочери все, что угодно, но неясно, как она восприняла тесное общение Гели с ее отцом. В любом случае остановить это она не смогла — девочка летала в Казахстан так, как будто там ее родной дом.

Геле удалось открыть бизнес, после чего через какое-то время к ней домой пожить приехала мама, у которой были трудности с работой. Что именно произошло 12 ноября между матерью и дочерью, пока неясно. Однако ночью Анжела покинула свой дом, устроилась в беседке во дворе и начала пить виски из бутылки. Спустя некоторое время, согласно версии следствия, из дома вышла Ангелина. Она подошла к матери и нанесла ей удар кинжалом. Этот кинжал был подарен ей отцом. После совершенного поступка Ангелина вернулась обратно в квартиру. Тело женщины было найдено лишь утром. Ангелина пропала.

Полицейские выяснили, что девушка купила билет в Италию, что они расценили как улику, свидетельствующую о том, что Ангелина готовила побег за границу. Однако друзья девушки утверждают, что поездка к ее подруге в Италию была запланирована давно.

Ангелина полностью отрицает все предъявляемые ей обвинения в убийстве. Тем не менее Щербинский суд в Москве принял решение поместить ее под стражу до 12 января 2025 года.