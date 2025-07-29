В Домодедово в день памяти князя Владимира в России прошла праздничная Литургия

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в соборе Всех Святых в земле Российской просиявших прошла торжественная Литургия и водосвятный молебен. Это событие объединило верующих, которые отметили важность принятия Христианства князем Владимиром более тысячи лет назад, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Крещение Руси — важное событие в истории. Оно произошло более тысячи лет назад, когда князь Владимир — Красное Солнышко, так его называли за заботу и любовь к людям, искал способ, как объединить постоянно конфликтующие народы, входившие в состав Руси. И именно благодаря принятию Христианства, у него получилось это сделать.

На утреннем Богослужении верующие смогли соединиться с Господом в Таинстве Причастия, а затем совершили молебен в честь воспоминания Крещения Руси. Батюшка окропил всех Святой водой, что всегда вызывает радость у прихожан.

«Мы сегодня воспоминаем не только князя Владимира, но и тех людей, которые окружали его. Тех людей, которые были от Крещения, которые последовали за его волей, за его призывом», — сказал Клирик Собора Всех Святых иерей Павел Волос.

Значение события, произошедшего в 988 году, невозможно переоценить. Как отметил иерей Мефодий Сердюк: «Князь Владимир является, как раз тем наставником, человеком, который принес Христианство на Русскую землю. Тем корнем, из которого мы уже с вами произошли и не представляем даже наш мир, современную Россию без Христианства».

На Богослужении также присутствовали курсанты из православного казачьего военно-патриотического клуба «Домодедовская дружина имени Благоверного князя Владимира Храброго».

Крещение Руси для нас — это очень важно, потому что мы в первую очередь православный клуб. Поэтому сегодня мы с ребятами поучаствовали в Литургии Божественной. Часть наших ребят причастились, исповедовались, и конечно же, поучаствовали в Панихиде», — сказал руководитель Евгений Литвинов.

День Крещения Руси стал возможностью вспомнить ключевые события, которые не только уберегли государство от распада, но и способствовали его стремительному развитию, сделав Русь великой страной.

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