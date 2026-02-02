В Домодедово провели профилактический рейд «Витамин трезвости»

В микрорайоне Западный городского округа Домодедово 31 января прошел профилактический рейд «Витамин трезвости», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры культуры напоминали водителям о важности трезвого вождения и вручали апельсины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами культуры провели профилактическую акцию «Витамин трезвости». Мероприятие прошло в формате массовой проверки водителей, основной целью которой стало формирование ответственного отношения к управлению автомобилем и напоминание о безопасности на дорогах.

Ведущей акции выступила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Домодедово, лейтенант полиции Маргарита Джавадова. Она рассказала, что во время рейда водителей проверяли на трезвость и проводили разъяснительную работу. Водителям вручали апельсины как символ здорового выбора, а детям и пристегнутым пассажирам — световозвращающие элементы для повышения видимости на дороге.

Автомобилисты положительно оценили необычный формат профилактики. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают эффективнее донести до водителей важность трезвого вождения и ответственного поведения на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.