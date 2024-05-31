В Домодедово почистили берег реки Пахра

В городском округе Домодедово прошла экологическая акция «Вода России». Неравнодушные жители, волонтеры и сотрудники домодедовских предприятий вышли на береговую полосу реки Пахра в селе Ям и собрали мусор в излюбленных местах для отдыха, сообщила пресс-служба администрации округа.

К акции присоединились 25 участников, которые на 5 км берегов собрали 8 кубометров мусора.

Всероссийская акция «Вода России» — одна из самых крупных и важных экологических инициатив в стране. С 2014 года она объединяет жителей со всей России для участия в субботниках на берегах рек, озёр и прочих водных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.