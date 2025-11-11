В Домодедово на конференции «ВРЕМЯ БЫТЬ: Педагог. Школа. Будущее» обсудили образование

7 ноября во домодедовском Дворце культуры и спорта «Мир» состоялась первая межмуниципальная образовательная конференция «ВРЕМЯ БЫТЬ: Педагог. Школа. Будущее». Педагоги, психологи, эксперты в сфере дополнительного образования, родители и представители бизнеса обсудили, каким должно быть современное образование и как сделать искусственный интеллект союзником учителя, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Домодедово при поддержке администрации округа. Конференция стала площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых методик и поиска новых подходов к взаимодействию между школой, педагогом и семьей.

«Наша задача — взять лучшее из отечественного и мирового опыта и создать уникальную систему образования, с помощью которой дети смогут строить сильную и развитую страну. Образование — это столп, на котором держится все государство», — отметил председатель Торгово-промышленной палаты г. о. Домодедово, депутат совета депутатов Александр Пашков.

На тематических площадках обсуждали мотивацию молодых педагогов, психологический комфорт, новые формы наставничества и этические стандарты работы. Отдельное внимание уделили вопросам цифровизации и применению нейросетевых инструментов в образовательной среде.

«Учителю важно иметь пространство, где он может задавать вопросы, делиться сомнениями и получать поддержку. Конференция — это место, где педагоги учатся друг у друга», — подчеркнула руководитель комитета дополнительного образования ТПП Домодедово Валентина Крючкова.

Практическая часть конференции прошла по трем направлениям:

для руководителей образовательных учреждений;

для педагогов и наставников;

для родителей и специалистов по детско-родительским отношениям.

«Здорово, что на одной площадке объединились администрация, бизнес и педагоги. Такой обмен мнениями помогает найти реальные решения для нашей работы», — отметил эксперт Иван Добрин.

Завершилась конференция встречей с московским коучем Аркадием Цукером, который рассказал о внутреннем равновесии педагога и формировании сильной команды.

Конференция «ВРЕМЯ БЫТЬ» стала новой профессиональной традицией Домодедово, и уже сегодня ясно: у нее есть потенциал стать ежегодной площадкой, объединяющей педагогов региона в стремлении к развитию, вдохновению и сотрудничеству.

