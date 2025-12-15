В Домодедово 35 подростков получили первые паспорта в День Конституции

В Домодедово 12 декабря прошла церемония вручения первых паспортов 35 юным жителям округа, достигшим 14 лет. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции.

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева отметила важность события и подчеркнула, что молодые люди становятся частью российской цивилизации. Она пожелала подросткам хранить и уважать свою Родину.

Паспорта вручали представители администрации и силовых структур, среди которых были полковник Иван Морозов и генерал-майор Александр Илюшин. Новые обладатели документов поделились эмоциями: Мила Абдурахманова рассказала, что испытывала радость и волнение, а Михаил Дядечкин отметил, что гордится участием в церемонии.

Для 35 подростков этот день стал значимым этапом на пути к гражданской ответственности.

