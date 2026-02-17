В Домодедове за неделю очистили от снега более 2 200 км дорог

В городском округе Домодедово за неделю очистили свыше 2 200 км дорог и вывезли более 47 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 16 февраля провела оперативное совещание с представителями администрации и профильных служб. Основное внимание уделили уборке снега, развитию инфраструктуры и подготовке к культурным мероприятиям.

За прошедшую неделю в Домодедове очистили более 2200 км автомобильных дорог и обработали противогололедными материалами около 900 км. С территории округа вывезли свыше 47 тысяч кубометров снега. Для уборки ежедневно привлекали 42 единицы техники и более 60 дорожных рабочих. ГБУ «Мосавтодор» очистило более 245 остановок общественного транспорта на региональных дорогах. Работы по уширению проезжей части и обработке тротуаров продолжаются, особое внимание уделяют подходам к остановкам и пешеходным переходам.

В округе продолжают вводить в эксплуатацию новые линии наружного освещения, построенные в 2025 году. На прошлой неделе завершили технологическое присоединение и запустили участок в деревне Щербинка от дома №1а до дома №25. По итогам конкурсных процедур определили подрядчика для устройства 13 «народных троп», приступить к работам планируют при благоприятной погоде.

20 февраля в 15:00 в ГДКиС «Мир» пройдет праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества, вход свободный. 21 и 22 февраля во всех парках округа состоятся масленичные гуляния. Подробная программа размещена в официальных социальных сетях главы и администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.