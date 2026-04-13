В Домодедове утвердили программу молодежной политики до 2030 года

Координационный совет 10 апреля представил в Домодедове муниципальную программу развития молодежной политики и добровольчества на 2026–2030 годы. Документ объединяет действующие инициативы и включает семь направлений работы с молодежью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую программу обсудили в администрации округа. Глава Домодедова Евгения Хрусталева отметила, что ранее разрозненные проекты удалось объединить в единый комплексный документ. По ее словам, аналогичной программы в Московской области пока нет.

«Вы максимально все программы, которые вообще есть в разрозненном состоянии, по сути дела собрали в единую программу работы с молодежью», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Программа предусматривает вовлечение молодых людей в социальную практику, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности, а также развитие нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма. Отдельное внимание уделено добровольчеству.

«Это начально-военная подготовка, день призывника, который мы долго не проводили, в этом году хотелось бы возродить эту традицию. И отдельным мероприятием мы вывели популяризацию русского языка в молодежной среде», — рассказала заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту Альбина Петрова.

В 2025 году в округе трудоустроили более тысячи несовершеннолетних. На базе школы №9 работал трудовой лагерь: были организованы три смены по 36 человек. До полудня подростки работали и получали заработную плату, после обеда участвовали в воспитательных мероприятиях. Сейчас в Домодедове проживает более 55 тыс. молодых людей, и новая программа станет основой системной работы с ними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.