В Домодедове создают «цифровое сердце» для сохранения культурного наследия через технологии

В Домодедове 27 марта прошла масштабная встреча специалистов со всего южного Подмосковья, посвящённая новой философии воспитания, объединяющей наследие и цифровые технологии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная цель мероприятия — создать так называемое «цифровое сердце» — уникальный ресурс, который будет передаваться следующим муниципалитетам и поможет педагогам работать с мифами, легендами и сказками народов России.

«Задача сегодняшнего мероприятия — создать цифровое сердце. Это главное, что будет передаваться дальше, следующему муниципалитету, зональному объединению», — подчеркнула Людмила Агарёва, заместитель начальника Управления образования Администрации г.о. Домодедово.

Одним из ключевых спикеров стала Людмила Левочкина, заместитель директора школы №7 Домодедово, которая призвала взглянуть на цифровые технологии без страха: «Мы часто переживаем, что цифровой мир разорвёт связь времён, отдалит детей от истоков, но я предлагаю взглянуть на это иначе: что, если цифра — это не ножницы, режущие нить памяти, а веретено, которое позволяет нам сплести эту нить прочнее и толще».

Участники из Подольска, Домодедово и соседних округов учились преобразовывать древние сказания в современные цифровые форматы. Методист Информационно-методического центра Подольска Марина Василенко отметила: «Проект очень интересный, уникален и самое главное — здесь традиции не уходят на второй план. Цифровизация должна помогать современным детям лучше усваивать культурные традиции».

Накопленный опыт и материалы «Цифровая матрёшка» отправятся в путешествие по муниципалитетам, давая новому поколению возможность сохранять свои корни с применением самых современных технологий.