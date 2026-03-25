В Домодедове провели форум ШАР 2026 о новых подходах в образовании

Форум посвятили современным подходам в обучении и вызовам педагогики. Учредитель и директор школы Валентина Крючкова подчеркнула значимость постоянного обновления знаний.

«Я читаю это необходимое качество человека — делать постоянный апгрейд. Старое отмирает, то что нам не нужно, мы убираем и наполняем чем-то новым», — отметила Крючкова.

Отдельное внимание уделили образовательным возможностям за рубежом. Китаевед Наталья Серебрякова напомнила, что 2026–2027 годы объявлены кросс-культурными годами образования между Россией и Китаем.

«Это значит, что количество образовательных программ будет умножаться кратно. Уже сейчас 20 тысяч россиян обучаются в Китае, а 50 тысяч китайцев — в России», — пояснила Серебрякова.

Участники также обсудили формирование прочного фундамента знаний и развитие мышления у школьников. Педагог Мария Токмянина поделилась опытом преподавания математики.

«Когда закладываем хороший, крепкий фундамент, они начинают с такой скоростью считать дальше», — рассказала Токмянина.

Карьерный эксперт Наталья Болмазова затронула теорию поколений и роль среды в развитии детей.

«Новое поколение точно будет лучше нас и технологичнее, возможно успешнее. Наша главная задача — создать для них среду, чтобы навыки и интересы расцвели как можно быстрее», — подчеркнула Болмазова.

Организаторы отметили, что форум вновь подтвердил статус площадки для обмена профессиональным опытом. В образовательном центре планируют продолжить реализацию новых проектов и встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.