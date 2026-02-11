В Домодедове прошла новогодняя викторина для участников «Активного долголетия»

В совете ветеранов микрорайона Востряково 9 февраля прошла интеллектуальная викторина для жителей старшего поколения, участвующих в проекте «Активное долголетие». Мероприятие объединило активных домодедовцев, которые приняли участие в командной игре.

Викторина была посвящена новогодней тематике, но вопросы охватывали не только праздничные традиции, а также исторические факты и современные понятия. Участники прошли пять туров по пять вопросов в каждом. Среди заданий были вопросы о переходе России на новый календарь при Петре I, что вызвало оживленное обсуждение среди команд.

Организаторы отметили, что целью встречи было создание дружеской атмосферы и поддержка интереса к совместному досугу. Все участники получили домашние пироги в качестве призов. Такие мероприятия способствуют поддержанию активности, расширяют кругозор и укрепляют дружеские связи среди пожилых жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.