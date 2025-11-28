В Домодедове прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия»

сегодня в 20:04

21 ноября в администрации округа прошла XXXIII конференция местного отделения правящей партии. На повестке — отчет о работе за 2025 год, обновление состава местного политического совета и планирование задач на предстоящий год, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Евгения Хрусталева представила большой отчет о выполненных проектах:

«Среди успешно выполненных задач в этом году — капитально отремонтировали Лицей № 3 и детский сад „Полянка“. Полностью заменили инженерные системы, обновили фасад и кровлю, внутренние помещения, благоустроили территорию. Открыли новое здание Барыбино-Белостолбовской школы, школу в жилом комплексе „Прибрежный парк“ и детский сад „Жар-птица“ в „Городе счастья“. Таким образом улучшаем условия обучения юных домодедовцев», — отметила Евгения Хрусталева.

Отдельный блок касался развития инфраструктуры, работы с обращениями жителей, социальной поддержки и патриотических проектов. Участники конференции подчеркнули важность системной работы с территориями и реализации федеральных и региональных программ на муниципальном уровне.

«Я считаю, что наше отделение работает достойно. Предлагаю отчет Евгении Михайловны утвердить и пожелать всем новых успехов на благо округа и страны», — дал высокую оценку работе отделения председатель совета депутатов Леонид Ковалевский.

Партийцы также тайным голосованием обновили состав Местного политического совета и избрали делегатов на конференцию регионального отделения партии.

Завершилась работа вручением партийных билетов новым членам местного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.