В Домодедове прошел митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов

В городском округе Домодедово 15 февраля состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. В мероприятии приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, депутаты, волонтеры и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Митинг прошел в годовщину завершения вывода советских войск из Афганистана. Эта дата объединяет всех, кто защищал интересы страны в горячих точках, включая Афганистан и Сирию. В Подмосковье проживают тысячи участников локальных конфликтов, которые остаются примером мужества и верности присяге.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Глава округа Евгения Хрусталева отметила вклад воинов-интернационалистов в защиту Родины и выразила благодарность всем, кто проявил мужество и самоотверженность.

Ветераны продолжают участвовать в патриотическом воспитании молодежи и передавать боевой опыт новым поколениям. Участники мероприятия подчеркнули важность сохранения традиций служения Отечеству.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.