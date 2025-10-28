В Домодедове открылась выставка «умных рисунков»

Каждый посетитель Домодедовского дворца культуры и спорта «Мир» по долгу заглядывал на выставку художника-железнодорожника Антона Сушкина, который в своей творческой практике на протяжении более 10 лет использует одну технику — рисунок карандашом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон рассказал, как во время совещаний рождались его работы, и теперь у него накопилось около 300 произведений, отражающих его любимые темы — природу, животных и рыбы. Он назвал свои картины «рисумками», что означает «умные рисунки».

«В каждой работе есть определенный смысл. Я стараюсь никому не рассказывать, каждый видит там свое, но в них во всех есть какая-то идея, что-то заложено», — поделился художник.

Особое внимание привлекают названия его работ, например, «Четверг» и «Соль».

«Сидит дед, рядом ничего нет — значит ничего не поймал, и он не замечает, что наверху огромная-огромная рыба и на него смотрит. В клюве у птицы червяк, червяк в виде скрипичного ключа, который, насколько я знаю, называется ключ соль», — рассказал Антон о своей картине.

Художник продолжает экспериментировать с новыми техниками и образами, готовя очередную экспозицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.