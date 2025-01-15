В Домодедове назвали адреса крещенских купелей в 2025 году

Глава Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале рассказала об организации крещенских купаний на территории городского округа. Они пройдут в ночь на 19 января 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Домодедове будут организованы шесть купелей по адресам: мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2 за д/с № 15 (Глубокий пруд); с. Битягово, д. 57, река Рожайка; с. Вельяминово, Церковный пруд напротив Храма; д. Лукино, пруд с ограждением; д. Житнево, часовня с купелями; с. Ям, река Пахра.

«На всех территориях предусмотрены зоны для переодевания и обогрева, а также пункты отдыха с горячим чаем. Обращаю внимание, что в этом году купания на р. Рожайка в с. Никитское возле д. 32 запрещены в связи с отсутствием льда и невозможностью обеспечения безопасного купания», — рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В прошлом году крещенские купания в городском округе Домодедово посетило почти три тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.