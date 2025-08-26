сегодня в 20:17

В Домодедове готовят к установке памятник бойцам СВО

В городском округе Домодедово завершается работа над памятником воинам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На литейном производстве идет финальный этап: мастера собирают композицию из трех бронзовых фигур и закрепляют элементы военной амуниции.

«Шаг за шагом рождается монумент, в котором застыли мужество и память», — сказала глава округа Евгения Хрусталева.

Авторами памятника стали скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев, чьи произведения украшают многие города России. Создаваемый мемориал станет символом уважения к подвигу солдат, отдавших свои жизни за мирное будущее.

Уже на следующей неделе двухтонный мемориал привезут в Домодедово, и будет проведена его установка на специально подготовленном месте.

«В центре города появится место, куда будут приходить, чтобы помнить, благодарить и гордиться нашей Родиной и ее сыновьями», — отметила Хрусталева.

Этот памятник станет не только данью уважения, но и важным образовательным пространством для будущих поколений, напоминая им о цене мира и единства. Мы призываем всех жителей разделить этот момент значимости и присутствовать при открытии нового мемориала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.