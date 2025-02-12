В Домодедове главе округа доложили о проводимых работах по ямочному ремонту

На очередном оперативном совещании главе Домодедово Евгении Хрусталевой доложили о проводимых работах по ямочному ремонту в округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Аршак Давтян, генеральный директор компании «БлагоСервис», сообщил, что на прошлой неделе продолжались работы по ямочному ремонту холодным асфальтом в микрорайоне Центральный и Ямском административном округе.

«На этой неделе начнем работы по ямочному ремонту горячим асфальтом. На прошлой неделе сотрудники компании выполняли работы по исправлению профиля дорог фрезерованной массой в микрорайоне Востряково, Пахринском и Колычевском административных округах. Израсходовано 475 кубов материала. Занимались ремонтом металлических ограждений в микрорайоне Центральный, после ДТП, заменено 12 погонных метров. А также поднятием люков, колодцев в микрорайоне Центральный, планировкой проезжей части гравийных дорог автогрейдером без добавления фрезмассы, очисткой ливневок от мусора и грязи, уборкой газонов. Также проводилась очистка стекол автопавильонов от вандальных надписей и рекламы, уборка стоянок и тротуаров вручную. На этой неделе, после осмотра территории совместно с сотрудниками „Комбината благоустройства“, планируем приступить к ручной и механизированной уборке дорог», — рассказал Аршак Геворкович.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.