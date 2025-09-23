В Домодедове для иностранцев провели курс по миграционному законодательству

В городском округе Домодедово состоялся адаптивный курс для иностранных граждан, сотрудников Домодедовской теплосети. На встрече были подробно охвачены основы миграционного законодательства и новые изменения в этой области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор по развитию международного миграционного центра Анастасия Цукерман отметила, что встреча от министерства информации и молодежной политики носила просветительский характер.

«Мы просвещаем иностранных граждан о том, как правильно в соответствии с законодательством оформлять документы и что нужно делать в нестандартных ситуациях, если они столкнулись с какими-то трудностями в нашей стране», — сказала Цукерман.

С 1 сентября иностранные граждане должны будут регистрироваться в новом приложении «Амина», призванном упростить контроль за их трудовой деятельностью и соблюдением законодательства.

Как пояснил начальник отдела по вопросам миграции по городскому округу Домодедово Артем Милякин, теперь иностранный гражданин при въезде в РФ скачивает себе приложение, которое называется «Амина».

«Теперь нет необходимости приезжать в подразделение МВД, нужно просто скачать приложение, зарегистрироваться в нем, внести данные своей карты, и на протяжении каждых 3 рабочих дней отправлять свое местоположение», — сказал Милякин.

Такое упрощение было обозначено президентом России Владимиром Путиным, как шаг к современному миграционному контролю, направленному на безопасность граждан и качественное регулирование рабочей деятельности мигрантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.