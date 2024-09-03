сегодня в 14:08

В ДК «Луч» Красногорска прошел мастер-класс по изобразительному искусству

В Доме культуры «Луч» состоялся мастер-класс по изобразительному искусству под названием «Золотая осень», который провела талантливый художник Ольга Емельянова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Родители и дети из Красногорска получили уникальную возможность прикоснуться к магии изобразительного творчества и почувствовать себя настоящим творцом.

Занятия проводятся в студии изобразительного искусства «Палитра-2», под руководством Ольги Евгеньевны по следующему графику:

Понедельник 7:15–18:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 7-9 лет гуашь акварель;

Понедельник 18:15–19:45 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 9-12 лет акрил масло;

Среда 17:15–18:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 7-9 лет гуашь акварель;

Среда 18:30–20:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа взрослые + дети акрил масло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.