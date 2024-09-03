В ДК «Луч» Красногорска прошел мастер-класс по изобразительному искусству
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Доме культуры «Луч» состоялся мастер-класс по изобразительному искусству под названием «Золотая осень», который провела талантливый художник Ольга Емельянова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Родители и дети из Красногорска получили уникальную возможность прикоснуться к магии изобразительного творчества и почувствовать себя настоящим творцом.
Занятия проводятся в студии изобразительного искусства «Палитра-2», под руководством Ольги Евгеньевны по следующему графику:
Понедельник 7:15–18:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 7-9 лет гуашь акварель;
Понедельник 18:15–19:45 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 9-12 лет акрил масло;
Среда 17:15–18:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа 7-9 лет гуашь акварель;
Среда 18:30–20:00 Студия ИЗО «Палитра-2» (СКФ) — группа взрослые + дети акрил масло.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.