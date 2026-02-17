В Долгопрудном снизилось число учеников, обучающихся во вторую смену

В Долгопрудном доля школьников, посещающих занятия во вторую смену, снизилась с 17% до 9% после открытия новых учебных корпусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Долгопрудного 17 февраля прошло оперативное совещание профильных служб под руководством главы округа Олега Сотника. Одной из ключевых тем стала реализация приоритетных направлений в сфере образования.

Как отметили на совещании, впервые за долгие годы в Долгопрудном значительно сократилось число детей, обучающихся во вторую смену. Это стало возможным благодаря открытию в 2025 году пристройки к гимназии №13 на 300 мест и нового здания школы №11 на 550 мест.

В настоящее время во вторую смену учатся 1500 детей, что составляет 9% от общего числа школьников. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был на уровне 17%.

На совещании также обсудили вопросы безопасности дорожного движения, ремонт дорог в 2026 году и оперативную обстановку в округе. С начала года в Службу 112 поступило 11776 обращений граждан.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.