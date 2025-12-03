В Долгопрудном с 15 декабря пройдут новогодние праздники во дворах

В Долгопрудном с 15 декабря стартует серия новогодних праздников во дворах, которые охватят 28 дворов и включат концерты, танцы и викторины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном с 15 декабря начнется праздничная эстафета во дворах. В этом году мероприятия пройдут в 28 дворах города. Жителей ждут яркая программа с танцами, песнями, играми и викторинами.

В организации праздников примут участие творческие коллективы и артисты Долгопрудного. Организаторы отмечают, что цель мероприятий — создать предновогоднее настроение для горожан.

Жителям рекомендуют следить за анонсами, чтобы не пропустить праздник рядом с домом. Подробная информация о датах и местах проведения доступна по ссылке.

В прошлом году семейные праздники во дворах прошли с 20 по 27 декабря и охватили 23 двора округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.