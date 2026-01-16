В Долгопрудном рассказали, кому можно и нельзя участвовать в крещенских купаниях

В Долгопрудном священники и врачи напомнили, что участие в крещенских купаниях не является обязательным и может быть опасно для здоровья некоторых жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Священники Долгопрудного отмечают, что для празднования Крещения Господня необязательно окунаться в прорубь. По словам клирика Преображенского храма иерея Иоанна Слобжина, достаточно взять освященную воду в храме, умыться ею или окропить жилище.

Духовенство подчеркивает, что купание в ледяной воде не очищает от грехов, а главное — внутренние изменения человека. Окунание в прорубь не заменяет духовную работу и не должно рассматриваться только как традиция.

Медики предупреждают, что погружение в ледяную воду может быть опасно для неподготовленных людей. Врач-терапевт и пульмонолог Долгопрудненской городской больницы Мария Колтакова советует начинать подготовку к купаниям заранее, например, с контрастного душа и прогулок на холоде. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и эндокринными заболеваниями купания противопоказаны.

Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими болезнями, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Процедура не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым.

