В Долгопрудном проверили законность работы торговых точек
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Порядка 20 торговых точек проверили во вторник в Долгопрудном во время рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Инициатором проверки выступило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В мероприятии приняли участие представитель этого ведомства, сотрудники администрации округа, полиции, Народная дружина.
Проверяли в первую очередь наличие документов, разрешающих торговлю на территории Московской области, регистрацию, оформление продавцов согласно законодательству.
«Основные нарушения, которые были выявлены в результате рейда, это отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности, и, соответственно, нарушение налогового законодательства, отсутствие регистрации», — пояснили в отделе потребительского рынка и ритуальных услуг администрации Долгопрудного.
Нарушители доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств и принятия дальнейших решений.
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