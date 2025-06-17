В Долгопрудном проверили законность работы торговых точек

Порядка 20 торговых точек проверили во вторник в Долгопрудном во время рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатором проверки выступило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В мероприятии приняли участие представитель этого ведомства, сотрудники администрации округа, полиции, Народная дружина.

Проверяли в первую очередь наличие документов, разрешающих торговлю на территории Московской области, регистрацию, оформление продавцов согласно законодательству.

«Основные нарушения, которые были выявлены в результате рейда, это отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности, и, соответственно, нарушение налогового законодательства, отсутствие регистрации», — пояснили в отделе потребительского рынка и ритуальных услуг администрации Долгопрудного.

Нарушители доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств и принятия дальнейших решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.