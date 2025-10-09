В Долгопрудном прошло торжественное открытие сквера Строителей

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:22

в Долгопрудном после благоустройства торжественно открыли сквер Строителей. Он уникален тем, что здесь находится первый в России памятник рабочему-строителю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После реконструкции сквер стал настоящим зеленым островком, расположенным на пересечении оживленного Лихачевского шоссе и проспекта Пацаева.

Благоустройство сквера проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Присутствующих на мероприятии приветствовал глава Долгопрудного Олег Сотник.

«Этот сквер — знаковое для нашего города место, которое стало уютнее, современнее, функциональнее. Важно, чтобы все общественные пространства в городе стали безопасными и комфортными», — отметил глава округа.

Во время реконструкции выполнены работы:

ремонт покрытия пешеходных дорожек;

ремонт плиточного покрытия у памятника строителю;

установка новых современных лавочек и урн;

замена старого освещения: установка современных опор с энергосберегающими мощными светильниками;

замена ограждения по периметру сквера.

Сквер Строителей появился в городе в 2002 году и с тех пор капитально не ремонтировался.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.