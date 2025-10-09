В Долгопрудном прошло торжественное открытие сквера Строителей
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
в Долгопрудном после благоустройства торжественно открыли сквер Строителей. Он уникален тем, что здесь находится первый в России памятник рабочему-строителю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
После реконструкции сквер стал настоящим зеленым островком, расположенным на пересечении оживленного Лихачевского шоссе и проспекта Пацаева.
Благоустройство сквера проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Присутствующих на мероприятии приветствовал глава Долгопрудного Олег Сотник.
«Этот сквер — знаковое для нашего города место, которое стало уютнее, современнее, функциональнее. Важно, чтобы все общественные пространства в городе стали безопасными и комфортными», — отметил глава округа.
Во время реконструкции выполнены работы:
- ремонт покрытия пешеходных дорожек;
- ремонт плиточного покрытия у памятника строителю;
- установка новых современных лавочек и урн;
- замена старого освещения: установка современных опор с энергосберегающими мощными светильниками;
- замена ограждения по периметру сквера.
Сквер Строителей появился в городе в 2002 году и с тех пор капитально не ремонтировался.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.