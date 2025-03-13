В Долгопрудном прошло чествование волонтеров

Церемонии награждения волонтеров — учеников 7-9 классов долгопрудненских школ, а также участников муниципального этапа регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года 2025» состоялась в ДК «Вперед», сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняла участие первый заместитель главы городского округа Долгопрудный Светлана Курсова.

Уже не первый год в нашем городе проводится обучение ребят по программе «Профилактика употребления психоактивных веществ». И теперь, пройдя обучение, волонтеры будут вести разъяснительную работу среди своих сверстников, действуя по принципу «Равный обучает равного». Занятия проходили по профилактике различных зависимостей в молодежной среде.

«От имени главы городского округа Долгопрудный Романа Михайловича Истомина хочу поблагодарить всех активных ребят, медицинских, педагогических работников за большую и важную подготовку волонтеров. Теперь вам, ребята, предстоит участие в такой нужной и ответственной работе в молодежной среде. И очень важно, когда на такие острые темы разъяснения подросткам дают их сверстники», — сказала Светлана Курсова.

Первый заместитель главы округа вместе с сертификатами вручила волонтерам памятные подарки.

Кроме того, на мероприятии чествовали советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — участников муниципального этапа Регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года 2025». Он проходил в Долгопрудном в феврале.

Основная цель конкурса — выявление и поддержка эффективных, талантливых, результативных советников, а также распространение опыта профессионального мастерства и выявление лучших практик работы штабов воспитательной работы школ.

На торжественном мероприятии были вручены четыре сертификата участникам конкурса.

А диплом победителя муниципального этапа в номинации «Советник-наставник» вручили советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии № 1З Людмиле Косяковой.

«Поздравляем Людмилу Анатольевну и пожелаем ей удачи на областном этапе конкурса „Советник года 2025“, где она будет представлять городской округ Долгопрудный», — сказала Светлана Курсова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.