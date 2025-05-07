В Долгопрудном показали спектакль, посвященный участнице ВОВ

Постановка «Жизнь как подвиг» режиссера Лауры Арутюнян основана на реальных событиях и биографии Галины Брок-Бельцовой — штурмана легендарного пикирующего бомбардировщика Пе-2 125-го женского гвардейского авиационного полка. Галина Павловна жила в Подмосковье, была почетным вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». В годы войны она совершила 36 боевых вылетов. Была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.

В 2023 году спектакль поставили в качестве подарка на 98-летие самой Галины Брок-Бельцовой — героическая женщина успела увидеть работу Долгопрудненского режиссера Лауры Арутюнян при жизни и высоко оценить её уровень: «Спектакль в мою честь — самый необычный и самый трогательный подарок», — сказала тогда Галина Павловна.

В год 80-летия Победы (в этом же году отметила бы 100 лет Галина Брок-Бельцова) Долгопрудненский театр «Город» сделал подарок и своим зрителям, введя постановку в репертуар. И совершенно замечательным событием в жизни и труппы, и зрительской аудитории Подмосковья стал театральный марафон показов спектакля «Жизнь как подвиг», который был представлен зрителям Электростали, Электрогорска и Павловского Посада.

Инициатором показов, прошедших в рамках проекта «Культура малой Родины», выступило долгопрудненское отделение партии «Единая Россия» и секретарь местного отделения «Единой России» Роман Истомин. Вдохновителем и организатором масштабных показов стала региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат Мособлдумы Линара Самединова.

В течение одного дня долгопрудненский спектакль увидели тысячи зрителей. Среди собравшейся в залах аудитории — ценители театрального искусства, школьники и студенты, а особенными приглашенными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, участники специальной военной операции и их семьи. Каждому зрителю уникальная история легендарной летчицы и штурмана «пешки» Галины Брок-Бельцовой дарит свой взгляд и свое понимание происходящего на сцене, но смысл режиссёрской работы един — каждый день мы обязаны помнить и ценить подвиг тех, кто подарил нам жизнь мир, мы должны быть достойными преемниками наших дедов и прадедов.

«Этот спектакль — живая память. Он помогает нам не просто помнить героев, но и говорить с молодым поколением на языке эмоций и настоящих историй. Галина Павловна Брок-Бельцова — это пример мужества, стойкости и любви к Родине. Благодаря поддержке проекта «Культура малой Родины», эти показы станут частью большой работы по сохранению исторической правды и преемственности поколений». Также депутат поблагодарила Долгопрудненский театр «Город» и вручила творческому коллективу благодарственное письмо и сувениры Мособлдумы как знак признательности за вклад в дело, неизмеримое аплодисментами, — воспитание души и любви к своей стране», — прокомментировала Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.