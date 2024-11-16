В Долгопрудном отметили 30-летний юбилей гимназии

Школу построили в 1993 году на окраине Долгопрудного, рядом с Каналом им. Москвы. В сентябре 1994-го гимназия открыла двери для своих первых учеников. Сегодня, 15 ноября, в школе состоялся праздник, посвященный 30-летию образовательного учреждения.

За эти годы гимназия стала большим образовательным комплексом, в который входят и четыре детских сада. Сейчас здесь обучаются более 2600 детей и работают 275 сотрудников. Школьники регулярно становятся победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов, показывают высокие результаты на экзаменах, а педагоги добиваются успехов в профессиональных состязаниях.

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с 30-летием со дня образования школы педагогам были вручены Благодарственные письма, Почетные грамоты и знаки отличия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.



«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.