В Долгопрудном открыли «Парту Героя»

В Долгопрудном почтили память участника СВО Александра Коломенского. В школе № 6, где он учился, были открыты мемориальная доска и Парта Героя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В октябре 2022 года долгопрудненец был мобилизован и ушел на фронт. Гвардии ефрейтор служил в Луганской Народной республике санитарным инструктором в инженерно-саперной роте. 2 сентября 2024 года Александр Николаевич Коломенский погиб при исполнении воинского долга. Он был награжден Орденом Мужества (посмертно).

5 сентября в школе состоялось памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели отважного воина, в котором приняли участие дети, педагоги, родные и близкие героя.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе г. о. Долгопрудный Олегу Сотнику.

«Сегодня наши бойцы в зоне специальной военной операции отстаивают интересы России. Александр был одним из них. Он без колебания встал на защиту своей Родины. Да, он героически погиб. Но благодаря его подвигу и подвигу других солдат наша страна является великой и становится еще сильнее. Мы обязаны помнить тех ребят, которые ради России не пожалели свои жизни. Вечная им память!» — сказал Олег Сотник.

Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших защитников Отечества.

У Парты Героя с фотографией Александра Коломенского был выставлен караул. Право учиться за ней получат ребята, ради будущего которых погиб наш земляк.

Отметим, Парты Героя есть также в школах № 10, «Содружество» и гимназии № 13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.