В Долгопрудном очищают Верхний пруд в Центральном парке

Повторную очистку Верхнего пруда проводят 7 апреля в Центральном парке Победы в Долгопрудном. Спецтехника убирает с поверхности воды пятно, образовавшееся после схода снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Верхнем пруду Центрального парка Победы работает ассенизаторская машина. Она удаляет с поверхности воды появившееся пятно. В течение дня 7 апреля спецмашина выполнит несколько рейсов, чтобы максимально очистить водоем.

В объединенной дирекции парков округа пояснили, что загрязнения попадают в пруд вместе с осадками. После зимы в воду смываются накопившиеся загрязняющие вещества, а также пыль с дорог и тротуаров.

В марте специалисты уже брали пробы воды после появления первого пятна. Анализ показал, что образовавшаяся пленка не представляет экологической угрозы.

«Этой зимой объем снега был значительно выше обычного, что и привело к более интенсивному накоплению загрязняющих веществ и затем их смыву. Мы проводим постоянный мониторинг всех водоемов и незамедлительно принимаем меры при возникновении каких-либо отклонений», — сообщил директор объединенной дирекции парков города Долгопрудный Сергей Пятковский.

В дирекции также призвали посетителей бережно относиться к городской природе и не выбрасывать мусор в пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.