В Долгопрудном началось благоустройство сквера Строителей

Расположенный на пересечении двух оживленных автомобильных дорог — Лихачевского шоссе и проспекта Пацаева, сквер Строителей служит зеленым островком для отдыха горожан. В этом году скверу исполнилось 23 года, и его ждут перемены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь уже начались работы по благоустройству общественной территории, в рамках которых будут:

заменены лавочки, урны и освещение;

обустроены пешеходные дорожки;

восстановлен газон;

установлено новое ограждение.

Работы планируется завершить к началу октября 2025 года.

Сквер Строителей был открыт в августе 2002 года одновременно с установкой памятника «Рабочему-строителю». Он выполнен по инициативе Московского камнеобрабатывающего комбината и передан им в дар городу. Скульптура представляет собой «собирательный образ созидателя» — рабочего у станка. Композиция, по замыслу авторов, символизирует признание заслуг людей, посвятивших жизнь труду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.