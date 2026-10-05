В Долгопрудном начали ликвидировать свалку на проезде Строителей

Работы по ликвидации несанкционированной свалки в лесном массиве на проезде Строителей в Долгопрудном начались 5 октября. Их планируют завершить в течение трех дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном 5 октября началась ликвидация несанкционированной свалки в лесном массиве на проезде Строителей. Для вывоза отходов привлекли технику и рабочих.

«На месте задействованы три самосвала, один трактор и рабочие для погрузки. Работы по ликвидации свалки планируется завершить в течение трех дней», — пояснила начальник отдела экологии управления ЖКХ Татьяна Шмырко.

Перед началом работ потребовалась подготовка: вывоз отходов требует согласования с комитетом лесного хозяйства. Действующий контракт с подрядчиком предусматривает ликвидацию свалок, зафиксированных в 2025 году. Свалка на проезде Строителей относится к 2026 году, поэтому администрация инициировала процедуру включения этого объема отходов в контракт.

Администрация держит вопрос на контроле и действует в рамках установленных процедур.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.