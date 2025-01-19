В Долгопрудном более 5 тыс человек поучаствовали в праздновании Крещения

19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. Более 5 тысяч жителей и гостей Долгопрудного приняли участие в праздновании Крещения Господня, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вчера, 18 января, в храмах Долгопрудного прошли службы в честь большого православного праздника. После чего священнослужители вместе с прихожанами храма Спаса Нерукотворного Образа в Котово прошли Крестным ходом до купели. Здесь произошло освящение воды.

Глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин тепло поздравил всех православных.

«Хочу поздравить вас со светлым праздником Крещения Господня. Он напоминает нам о наших православных традициях, о единстве, любви к ближнему своему. О доброте наших мыслей, поступков. Хочу пожелать всем мира, любви, здравия и благоденствия!» — сказал он.

Окунуться в иордань приходили целыми семьями, с детьми. Многие делились, что именно вера в Бога сподвигает их на окунание в иордань. Кстати, как сказали долгопрудненцы, никто ни разу не заболел после крещенских купаний!

Для традиционных крещенских купаний на территории Котовского залива были организованы две купели — мужская и женская — с настилами и удобными сходами в воду, а также две теплые раздевалки.

Для людей создали все условия, чтобы им было тепло и радостно! Можно было бесплатно угоститься ароматным горячим чаем с вкусной выпечкой.

За здоровье и безопасность граждан отвечали сотрудники МЧС, полиции, администрации, работники скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.