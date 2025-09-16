В долг без процентов: депутат рассказал об отношении к кредитам в православии

Председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что православные христиане могут давать деньги в долг другим людям, но без процентов: тогда это не будет грехом, сообщает NEWS.ru .

«В Ветхом Завете существует запрет на взимание процентов с ближнего, особенно с нуждающегося. Однако важно понимать контекст — речь шла о помощи единоплеменникам в экстремальной ситуации, чтобы не усугублять их бедствие. Сегодня кредитно-финансовая система — основа мировой экономики. Церковь не осуждает сам факт предоставления денег в долг, иначе это было бы осуждением всей современной жизни», — сказал Иванов.

По его словам, суть не в самом факте предоставления займа, а в подходе к этому действию и к тому, кто берет в долг. Осуждается не поддержка финансами, а ростовщичество — взимание непомерно высоких, практически разорительных процентов, извлечение выгоды из чужого несчастья и сложных обстоятельств. Предоставляя денежные средства в долг, верующий должен придерживаться принципов человеколюбия. Он подчеркнул, что в подобной ситуации необходимо быть готовым к прощению долга, если его выплата станет непосильным бременем для заемщика.

В Евангелии от Луки есть прямое указание: «Давайте взаймы, не надеясь получить обратно». Это наивысшее проявление милосердия. В реальной жизни это означает, что мы обязаны оказывать поддержку ближним без жестокости и эгоизма, не превращая финансовую поддержку в средство угнетения и принижения. Важно следовать голосу совести и христианской любви к окружающим, избегая жадности и бессердечности.