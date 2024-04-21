В ДНР заявили, что группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что немногочисленная группировка ВСУ в селе Семеновка на авдеевском направлении СВО может оказаться в оказаться в окружении российской армии, сообщает ТАСС .

«Учитывая оперативную обстановку под Авдеевкой, можно констатировать, что у вооруженных формирований Украины осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что оставшиеся в населенном пункте бойцы ВСУ рискуют попасть в окружение. Единственный путь снабжения украинской армии также находится под контролем российских военнослужащих.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщал, что бойцы ВС РФ освободили поселок Новомихайловка под Угледаром в ДНР. Военкор подчеркнул, что после Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку и Константиновку.