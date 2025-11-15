В Дмитровском округе Подмосковья начала формироваться гололедица
Фото - © Медиасток.рф
В Дмитровском муниципальном округе Московской области начала появляться гололедица. Температура воздуха опустилась до нуля градусов, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве пока 0,8 градусов тепла. Температура воздуха опустится до нуля через несколько часов.
Леус посоветовал водителям быть внимательными и осторожными.
Ранее сообщалось, что в Москве 15 и 16 ноября будут дождь, снег, гололедица. Температура воздуха будет опускаться до одного градуса мороза.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.