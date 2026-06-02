В Дмитровском округе отметили День защиты детей

Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей прошли 1 июня в Дмитровском округе. Центральной площадкой стала территория у Дмитровского роддома, где с начала года родились 538 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной площадкой праздника стала территория возле Дмитровского роддома. С начала года здесь появились на свет 538 детей, в мае — 107 новорожденных, в том числе две двойни. В мероприятиях приняли участие более 150 детей и их родителей.

Глава округа Михаил Шувалов поздравил юных жителей и их семьи с праздником.

«Дети — наше будущее и наша главная ценность. Мы делаем все, чтобы они были счастливы и чувствовали себя в безопасности. Уважаемые родители, оберегайте своих детей, разговаривайте с ними честно и открыто, а главное — всегда будьте рядом!» — отметил Михаил Шувалов.

На площадке работали аниматоры и ростовые куклы из театральной студии «Колесо», которые проводили игры и танцы. Большой интерес вызвала зона «Средневековый бой» с игрушечными мечами и стилизованными рыцарскими поединками.

Гости участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, смотрели шоу мыльных пузырей, угощались мороженым и сахарной ватой. Сотрудники скорой помощи провели мастер-класс: дети осмотрели автомобиль и узнали основы первой помощи.

Праздник организовали сотрудники Дмитровской больницы, бригад скорой медицинской помощи, управления культуры и Дмитровского МФЦ.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.