В Дмитровском округе открылось школьное лесничество «Лесные инноваторы»

В Дмитровском округе на базе гимназии «Дмитров» открылось школьное лесничество «Лесные инноваторы». Проект реализован совместно с Дмитровским филиалом «Мособллеса» и направлен на развитие экологической культуры у школьников, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Дмитровском округе начал работу новый образовательный проект — школьное лесничество «Лесные инноваторы». Его создали на базе гимназии «Дмитров» в сотрудничестве с Дмитровским филиалом «Мособллеса».

Проект помогает школьникам формировать ответственное отношение к природным ресурсам и знакомит их с профессиями лесного хозяйства. Специалисты «Мособллеса» будут проводить для участников методические и практические занятия.

Учащиеся изучат основы лесной экологии, ботаники, зоологии и лесоводства, а также примут участие в уходе за лесами, посадке деревьев, заготовке семян, охране муравейников и изготовлении кормушек для птиц. В программе предусмотрены исследовательские проекты, экологический мониторинг и оценка состояния лесных насаждений.

Особое внимание уделяется современным технологиям: школьники освоят GPS-навигацию, ГИС-технологии, работу с фотоловушками и беспилотниками для мониторинга лесов. Также они смогут разрабатывать собственные экологические инициативы.

Создание школьного лесничества способствует развитию экологического образования и подготовке будущих специалистов лесной отрасли. Первые практические занятия и выезды в лес запланированы на ближайшее время, когда позволят погодные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.