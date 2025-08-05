В Дмитрове расширят производство кормов для рыбоводства и водных культур

Компания ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» построит новый цех по производству кормов для аквакультур в Дмитровском округе. Реализация проекта позволит компании значительно увеличить ассортимент продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания объявляет о запуске нового производственного цеха, что станет значительным этапом развития бизнеса. Новый цех будет расположен на территории действующего завода, который на сегодняшний день специализируется на выпуске высококачественных кормов для домашних животных — собак и кошек, а также специализированных продуктов питания для промышленных аквакультур.

«Новый цех значительно увеличит производственные мощности предприятия в сегменте кормов для рыбоводства и других водных культур — ожидаемый рост объемов составит десятикратное увеличение. Ожидается, что общий годовой выпуск продукции после ввода новых мощностей достигнет порядка 35 тыс. тонн сухих кормов и свыше 8 тыс. тонн влажных рационов для питомцев ежегодно. Это позволит обеспечить стабильное снабжение продукцией российских потребителей и укрепить позиции компании на внутреннем рынке зоотоваров и специализированного питания для аквакультуры», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что запустить новый цех компания рассчитывает в 2027 году. На данный момент на предприятии создано более 320 рабочих мест, расширение производство позволит увеличить штат компании до 450 человек.

На территории Дмитровского округа в индустриальном парке «Подосинки» также расположен собственный исследовательский центр компании. Инвестиции в развитие исследований и тестирование кормов за 5 лет составил не менее 100 млн рублей.

Технологи бренда AlphaPet разработали специальные методики, включающие двойную систему оценки рациона: первая панель занимается изучением вкусовых характеристик корма, вторая проверяет фактическую переваримость продукта питомцами. Такой подход помогает выявить оптимальные составы.

«Наша главная цель — сделать качественные продукты, не просто заявляя о пользе для питомца, а доказывая это ежедневно на практике. Мы искренне привязываемся ко всем нашим хвостатым сотрудникам и принимаем самое деятельное участие в их жизни даже после завершения испытательной миссии. Многие сотрудники охотно берут себе понравившихся животных после окончания карьеры», — подчеркнула руководитель исследовательского центра Ольга Елкина.

К концу этого года компания намерена представить более 30 единиц новой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.