В детском центре «Океан» Приморья летом пройдет программа «Юнармейские маршруты»

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» с 19 июля по 1 августа 2025 года проводит дополнительную общеразвивающую программу «Юнармейские маршруты» на базе Всероссийского детского центра «Океан» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10). Об этом сообщает пресс-служба Юнармии.

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения «Юнармия» в возрасте от 12 до 17 лет, участники, призеры и победители мероприятий военно-морской, военно-спортивной, туристско-краеведческой направленности, Всероссийских военно-патриотических и военно-спортивных игр и соревнований, включая игру «Победа» и «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Хранители истории» и комплекс всероссийских мероприятий и акций, приуроченных к памятным датам истории Отечества «Юнармейский календарь дней единых действий» в период с 2023 по 2025 годы.

Подтверждением участия в Движении «ЮНАРМИЯ» является индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» и имеющий статус «Актив» (указывается участником в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией не рассматриваются.

Прием конкурсных работ осуществляется через приложение «ЮНАРМЕЕЦ» с 7 до 23 марта 2025 года включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/yunarmy_route и на сайте ВДЦ «Океан»: https://okean.org/ 3 апреля 2025 года.